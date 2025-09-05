Вклади українців у банках зросли на 7,4% у 2025 році – НБУ

ПриватБанк і Ощадбанк залишаються лідерами за обсягом депозитів

З початку 2025 року обсяг вкладів фізичних осіб у банках України значно збільшився, досягнувши 7,4% зростання. Станом на 1 серпня 2025 року в 60 діючих банках країни населення зберігало 1 трильйон 306,2 мільярда гривень, що на 90 мільярдів гривень більше порівняно з початком року. Про це повідомили в НБУ.

За інформацією НБУ, найбільшу частку депозитів фізичних осіб утримує державний ПриватБанк, де розміщено 472,8 мільярда гривень. На другому місці – також державний Ощадбанк із вкладами на суму 220,7 мільярда гривень.

Третю позицію посідає приватний Універсал Банк із депозитами на 91,2 мільярда гривень. Далі в рейтингу:

Райффайзен Банк (банк іноземної банківської групи) – 75,6 мільярда гривень;

ПУМБ (приватний банк) – 59,9 мільярда гривень;

УкрСиббанк (банк іноземної банківської групи) – 52,0 мільярда гривень.

