Вклады украинцев в банках выросли на 7,4% в 2025 году – НБУ

ПриватБанк и Ощадбанк остаются лидерами по объему депозитов.

С начала 2025 года объем вкладов физических лиц в банках Украины значительно увеличился, достигнув 7,4% роста. По состоянию на 1 августа 2025 года в 60 действующих банках страны население хранило 1 триллион 306,2 миллиарда гривен, что на 90 миллиардов гривен больше по сравнению с началом года. Об этом сообщили в НБУ.

По информации НБУ, наибольшую долю депозитов физических лиц удерживает государственный ПриватБанк, где размещено 472,8 миллиарда гривен. На втором месте – также государственный Ощадбанк с вкладами на сумму 220,7 миллиарда гривен.

Третье место занимает частный Универсал Банк с депозитами на 91,2 миллиарда гривен. Далее в рейтинге:

Райффайзен Банк (банк иностранной банковской группы) – 75,6 миллиарда гривен;

ПУМБ (частный банк) – 59,9 миллиарда гривен;

УкрСиббанк (банк иностранной банковской группы) – 52,0 миллиарда гривен.

