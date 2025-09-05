Практика судів
США можуть взяти на себе провідну роль у спостереженні за демілітаризованою зоною між РФ та Україною, — NBC

13:48, 5 вересня 2025
Демілітаризовану зону могли б охороняти війська однієї або кількох країн, що не входять до НАТО, таких як Саудівська Аравія чи навіть Бангладеш, — NBC.
Фото: poltava.to
США можуть взяти на себе провідну роль у спостереженні за демілітаризованою зоною між Україною та РФ у разі укладення мирної угоди між країнами. Про це повідомляє видання NBC News із посиланням на чотири джерела, обізнані з ходом обговорень серед військових представників союзників України, включно зі США.

«Буферна зона являла б собою велику демілітаризовану територію — її кордони поки не визначені — всередині нинішньої України, що розділяє російську та українську території в межах країни. Частково завдяки своїм технологічним можливостям США очолили б спостереження за буферною зоною, використовуючи дрони та супутники поряд з іншими розвідувальними засобами, але при цьому вони координували б дії з іншими країнами, які також здійснюватимуть контроль», — заявили у виданні.

Також зазначається, що цю зону потім могли б охороняти війська однієї або кількох країн, що не входять до НАТО, таких як Саудівська Аравія чи навіть Бангладеш. При цьому американські війська на територію України вводитися не будуть, додали джерела видання.

Путін повинен буде погодитися на будь-який план надання Україні гарантій безпеки, а участь НАТО чи навіть натяк на це є для нього серйозною проблемою, тому розробники плану ретельно уникають використання сил НАТО чи будь-чого, що нагадує атрибутику НАТО, зазначили деякі з джерел.

«Замість цього деякі гарантії, ймовірно, будуть спиратися на війська країн, що не входять до НАТО, і на мережу двосторонніх угод між Україною та її союзниками, які нададуть Україні гарантії безпеки без залучення статті 5 статуту НАТО — «напад на одного означає напад на всіх» — що для Москви є червоною лінією», — заявили у виданні.

Також там підкреслюють, що будь-який план залишається лише попереднім доти, доки Путін і Президент України Володимир Зеленський не дадуть згоду, а також лідери країн, які братимуть участь у наданні гарантій безпеки, включно з президентом США Дональдом Трампом.

«Поряд із буферною зоною також важливо буде гарантувати, що Росія не зможе задушити економіку України. У цьому плані Туреччина відповідатиме за забезпечення безперешкодного потоку товарів і послуг через Чорне море, здійснюючи морське спостереження й контроль у протоках Босфор і Дарданелли», — пише видання.

Крім того, США ведуть переговори з Україною про угоду на суму близько 100 мільярдів доларів, у рамках якої Київ зможе закуповувати американську зброю, а натомість США отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці, повідомив американський чиновник.

Нагдаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що 26 країн підтвердили готовність надати Україні гарантії безпеки, а наразі триває підготовка відповідних документів і визначення внесків кожної країни в безпеку.

