США могут взять на себя ведущую роль в наблюдении за демилитаризованной зоной между РФ и Украиной, — NBC

13:48, 5 сентября 2025
Демилитаризованную зону могли бы охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, таких как Саудовская Аравия или даже Бангладеш, — NBC.
Фото: poltava.to
США могут взять на себя ведущую роль в наблюдении за демилитаризованной зоной между Украиной и РФ в случае заключения мирного соглашения между странами. Об этом сообщает издание NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений среди военных представителей союзников Украины, включая США.

«Буферная зона представляла бы собой большую демилитаризованную территорию — ее границы пока не определены — внутри нынешней Украины, разделяющую российскую и украинскую территории в пределах страны. Отчасти благодаря своим технологическим возможностям США возглавили бы наблюдение за буферной зоной, используя дроны и спутники наряду с другими разведывательными средствами, но при этом они координировали бы действия с другими странами, которые также будут осуществлять контроль», - заявили в издании.

Также отмечается, что эту зону затем могли бы охранять войска одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, таких как Саудовская Аравия или даже Бангладеш. При этом американские войска на территорию Украины вводиться не будут, добавили источники издания.

Путин должен будет согласиться на любой план предоставления Украине гарантий безопасности, а участие НАТО или даже намек на это является для него серьезной проблемой, поэтому разработчики плана тщательно избегают использования сил НАТО или чего-либо, напоминающего атрибутику НАТО, отметили некоторые из источников.

«Вместо этого некоторые гарантии, вероятно, будут опираться на войска стран, не входящих в НАТО, и на сеть двусторонних соглашений между Украиной и ее союзниками, которые предоставят Украине гарантии безопасности без вовлечения статьи 5 устава НАТО — «нападение на одного означает нападение на всех» — что для Москвы является красной линией», - заявили в издании.

Также там подчеркивают, что любой план остается лишь предварительным до тех пор, пока Путин и Президент Украины Владимир Зеленский не дадут согласие, а также лидеры стран, которые будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности, включая президента США Дональда Трампа.

 «Наряду с буферной зоной также важно будет гарантировать, что Россия не сможет задушить экономику Украины. В этом плане Турция будет отвечать за обеспечение беспрепятственного потока товаров и услуг через Черное море, осуществляя морское наблюдение и контроль в проливах Босфор и Дарданеллы», - пишет издание.

Кроме того, США ведут переговоры с Украиной о сделке на сумму около 100 миллиардов долларов, в рамках которой Киев сможет закупать американское оружие, а взамен США получат права интеллектуальной собственности на передовые системы, которые разрабатывают украинцы, сообщил американский чиновник.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что 26 стран подтвердили готовность предоставить Украине гарантии безопасности, а в настоящее время идет подготовка соответствующих документов и определение вкладов каждой страны в безопасность.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
