Україна веде переговори про розміщення тисяч іноземних військових

Зеленський підтвердив масштабні дискусії з партнерами.

Фото: ОП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна активно обговорює з міжнародними партнерами можливість розгортання їхніх військ на своїй території, причому йдеться про тисячі військовослужбовців. Про це він повідомив під час пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді.

«Це питання, про яке ви сказали, що є інформація, що 10 тисяч (військовослужбовців будуть в Україні – ред.). Я знову-таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішечки зарано говорити», – зазначив Зеленський.

Як раніше заявив Зеленський, європейські лідери домовилися про розміщення військ в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.