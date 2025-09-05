Украина ведет переговоры о размещении тысяч иностранных военных

Зеленский подтвердил масштабные дискуссии с партнерами.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активно обсуждает с международными партнерами возможность развертывания их войск на своей территории, причем речь идет о тысячах военнослужащих. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Антониу Коштой в Ужгороде.

«Это вопрос, о котором вы сказали, что есть информация, что 10 тысяч (военнослужащих будут в Украине – ред.). Я опять-таки не буду говорить о количестве, но важно, что мы все это обсуждаем. Да, это будет точно не в единицах, а в тысячах. И это факт, но об этом еще немного рано говорить», – отметил Зеленский.

Как ранее заявил Зеленский, европейские лидеры договорились о размещении войск в Украине.

