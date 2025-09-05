Екссекретаря Київради Бондаренка залишили під цілодобовим домашнім арештом до жовтня

Суд залишив екссекретаря Київради Володимира Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом до 10 жовтня.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів Київської міської прокуратури та продовжив строк запобіжного заходу для колишнього заступника міського голови — секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Як вказує Київська міська прокуратура, він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 10 жовтня 2025 року.

За даними слідства, Бондаренка підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), а також у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Нагадаємо, підозру Володимиру Бондаренку вручили 10 липня.

