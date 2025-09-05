Экс-секретаря Киевсовета Бондаренко оставили под круглосуточным домашним арестом до октября

Суд покинул экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко под круглосуточным домашним арестом до 10 октября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров Киевской городской прокуратуры и продлил срок меры пресечения для бывшего заместителя городского головы — секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

Как указывает Киевская городская прокуратура, он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 октября 2025 года.

По данным следствия, Бондаренко подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а также в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения военной службы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Напомним, подозрение Владимиру Бондаренко вручили 10 июля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.