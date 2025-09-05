На Буковині викрили групу, що продавала фальшиві водійські права та техпаспорти

На Буковині викрили угруповання, яке виготовляло та продавало фальшиві документи. Сума легалізованого від злочинної діяльності доходу перевищує 2 млн грн. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Зловмисники налагодили механізм одержання прибутку від виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія й свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із голографічними захисними елементами. Окрім цього, учасники легалізовували кошти, отримані злочинним шляхом.
Організував схему 49-річний житель Чернівців. Для реалізації «бізнес-плану» він залучив свого брата та ще двох знайомих. Група діяла чітко та злагоджено: від пошуку клієнтів — до виготовлення і пересилання замовлень.
Щоб уникнути викриття, вони ретельно перевіряли клієнтів і співпрацювали з перевіреними особами. Матеріали щодо двох таких «партнерів» виділено в окреме провадження.
Фальшиві водійські права або техпаспорт на авто коштували в середньому від 120 до 200 євро за примірник.
З червня 2024 року угруповання встигло легалізувати понад 2 мільйони гривень незаконних доходів.
Організатору та трьом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.
