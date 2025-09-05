Практика судов
На Буковине разоблачили группу, которая продавала поддельные водительские права и техпаспорта

22:00, 5 сентября 2025
Сумма легализованного от преступной деятельности дохода превышает 2 млн грн.
На Буковине разоблачили группировку, которая изготавливала и продавала поддельные документы. Сумма легализованного от преступной деятельности дохода превышает 2 млн грн. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Злоумышленники наладили механизм получения прибыли от изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с голографическими защитными элементами. Кроме того, участники легализовывали средства, полученные преступным путем.

Организовал схему 49-летний житель Черновцов. Для реализации «бизнес-плана» он привлек своего брата и еще двух знакомых. Группа действовала четко и слаженно: от поиска клиентов — до изготовления и пересылки заказов.

Чтобы избежать разоблачения, они тщательно проверяли клиентов и сотрудничали с проверенными лицами. Материалы в отношении двух таких «партнеров» выделены в отдельное производство.

Поддельные водительские права или техпаспорт на авто стоили в среднем от 120 до 200 евро за экземпляр.

С июня 2024 года группировка успела легализовать более 2 миллионов гривен незаконных доходов.

Организатору и трем участникам ОПГ сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

прокуратура Черновицкая область

