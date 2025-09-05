Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Якщо працівник порушив режим лікування, він ризикує втратити лікарняні: що кажуть у ПФУ

22:18, 5 вересня 2025
Страхувальник може відмовити у призначенні або припинити виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі встановлення факту порушення пацієнтом призначеного режиму лікування.
Якщо працівник порушив режим лікування, він ризикує втратити лікарняні: що кажуть у ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді Вінниччини пояснили, які дії повинен вчинити роботодавець, якщо працівник порушив режим лікування.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності, що передбачено ч. 1 ст. 23 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Страхувальник здійснює контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймає рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат, розглядає причини і правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат.

Відмовити у призначенні або припинити виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності страхувальник може у разі встановлення факту порушення пацієнтом призначеного режиму лікування.

До порушення режиму лікування може бути віднесено:

  • відмова від госпіталізації;
  • невиконання рекомендацій лікаря;
  • самовільне залишення закладу охорони здоров'я;
  • навмисне заподіяння шкоди своєму здоров'ю;
  • симуляція хвороби тощо.

У випадках, коли лікуючим лікарем встановлено такий факт, формується новий медичний висновок із зазначенням дати та виду порушення режиму лікування.

Слід пам’ятати, що відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України від 23.09.1999 №1105-XIV застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, не виконують рекомендацій фахівців з реабілітації, не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, втрачають право на таку допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Оскільки в електронному листку непрацездатності не вказується весь період порушення режиму, а лише дата початку порушення, для недопущення нецільового використання коштів, з метою встановлення всього терміну порушення режиму, страхувальнику слід звернутись з відповідним запитом до лікувального закладу, що сформував медичний висновок, або до територіального органу Пенсійного фонду України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ лікарняні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді