У ЗСУ розбудовують ешелоновану систему протидії «шахедам» і «гераням»

Олександр Сирський: безпека тилу залежить від ефективності «антишахедів».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що у Силах оборони триває робота над розбудовою ешелонованої системи протидії ударним безпілотникам.

За його словами, завданням є формування більшої кількості екіпажів БпЛА-перехоплювачів, підготовка операторів-винищувачів та забезпечення їх сучасними засобами ураження і радарами.

Під час спеціальної наради обговорили ефективність виконання завдань підрозділами, що перехоплюють дрони, стан і перспективи забезпечення військ різними типами БпЛА, а також кроки для підвищення результативності боротьби з ударними й розвідувальними апаратами противника.

«Напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних Сил, і для мене особисто як Головнокомандувача. Адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи», — наголосив Сирський.

Також ми писали, що Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів нараду щодо підготовки особового складу та безпеки у навчальних центрах. Він наголосив, що в умовах чисельної переваги противника якість підготовки військовослужбовців стає одним із ключових чинників, який рятує життя та зміцнює оборону країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.