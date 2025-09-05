В ВСУ развивают эшелонированную систему противодействия «шахедам» и «гераням»

Александр Сырский: безопасность тыла зависит от эффективности «антишахедов».

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что в Силах обороны продолжается работа над развитием эшелонированной системы противодействия ударным беспилотникам.

По его словам, задачей является формирование большего количества экипажей БПЛА-перехватчиков, подготовка операторов-истребителей и обеспечение их современными средствами поражения и радарами.

Во время специального совещания обсудили эффективность выполнения задач подразделениями, перехватывающими дроны, состояние и перспективы обеспечения войск различными типами БПЛА, а также шаги для повышения результативности борьбы с ударными и разведывательными аппаратами противника.

«Направление ПВО является приоритетным и для государства, и для Вооруженных Сил, и для меня лично как Главнокомандующего. Ведь от результативности нашей системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому — продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БПЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения», — подчеркнул Сырский.

Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский провел совещание по подготовке личного состава и безопасности в учебных центрах. Он подчеркнул, что в условиях численного превосходства противника качество подготовки военнослужащих становится одним из ключевых факторов, который спасает жизни и укрепляет оборону страны.

