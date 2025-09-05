Україна накопичила 2 млн тонн вугілля для зими, але готується до імпорту через ризики обстрілів

Запаси газу також зростають, однак військові загрози можуть вимагати додаткових заходів – Юрій Бойко.

Україна підготувала достатні запаси вугілля – приблизно 2 мільйони тонн – для проходження зимового періоду 2025–2026 років, але теплова генерація готова до імпорту палива у разі зупинки вуглевидобутку через обстріли з боку РФ. Про це заявив член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

«Оскільки ключовим джерелом вуглевидобутку на сьогодні фактично є павлоградський регіон, який перебуває під регулярними обстрілами, то треба бути свідомими того, що це також ризик. Він як мінімум потребує уваги і розуміння того, що в разі погіршення ситуації може виникнути потреба в імпорті. Для традиційної зими запасів вугілля більш ніж достатньо, але для зими в умовах війни треба враховувати ризик і мати план Б. Наскільки я знаю зі спілкування з колегами, які представляють генеруючі компанії, такий план у них є», – зазначив Бойко.

Він уточнив, що на складах теплоелектростанцій (ТЕС) накопичено близько 2 мільйонів тонн вугілля, що забезпечує роботу станцій приблизно на два місяці. «Це для зими робота на 2 місяці, але це майже максимальний обсяг, який можна накопичити на станціях, бо стандартний сценарій передбачає підвіз ресурсу», – пояснив він.

Щодо газу, Бойко висловив упевненість у досягненні урядом мети накопичення 13,2 мільярда кубометрів до початку листопада 2025 року. «Зважаючи на поточний обсяг газу, технічні, а також фінансові можливості, які останнім часом суттєво покращилися внаслідок роботи менеджменту «Нафтогазу» і було залучено багато кредитного ресурсу», – сказав він.

Водночас Бойко підкреслив, що сам по собі обсяг газу не гарантує успішного проходження зими через військові ризики. У разі пошкодження об’єктів видобутку чи інфраструктури підземних сховищ Україна змушена буде покладатися на імпорт. «На випадок середньостатистичної зими 13,2 млрд куб. м, безумовно, вистачить, але все зводиться до того, як буде реалізовуватися військовий ризик. Успішне проходження зими залежить від 2 факторів: це доступність, наявність газу в сховищах і внутрішній ресурс, який стало видобувається. Якщо ж будуть пошкодження, то показник в 13,2 млрд куб. м вимагатиме перегляду та оперативного реагування – необхідно буде шукати газ в зимовий період, коли ціна буде вищою», – пояснив Бойко.

