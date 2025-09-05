Практика судов
  1. В Украине

Украина накопила 2 млн тонн угля на зиму, но готовится к импорту из-за рисков обстрелов

17:41, 5 сентября 2025
Запасы газа также растут, однако военные угрозы могут потребовать дополнительных мер – Юрий Бойко.
Украина накопила 2 млн тонн угля на зиму, но готовится к импорту из-за рисков обстрелов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина подготовила достаточные запасы угля – примерно 2 миллиона тонн – для прохождения зимнего периода 2025–2026 годов, но тепловая генерация готова к импорту топлива в случае остановки угледобычи из-за обстрелов со стороны РФ. Об этом заявил член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«Поскольку ключевым источником угледобычи на сегодняшний день фактически является Павлоградский регион, который подвергается регулярным обстрелам, то нужно быть осознанными того, что это также риск. Он как минимум требует внимания и понимания того, что в случае ухудшения ситуации может возникнуть необходимость в импорте. Для традиционной зимы запасов угля более чем достаточно, но для зимы в условиях войны нужно учитывать риск и иметь план Б. Насколько я знаю из общения с коллегами, представляющими генерирующие компании, такой план у них есть», — отметил Бойко.

Он уточнил, что на складах теплоэлектростанций (ТЭС) накоплено около 2 миллионов тонн угля, что обеспечивает работу станций примерно на два месяца. «Это для зимы работа на 2 месяца, но это почти максимальный объем, который можно накопить на станциях, потому что стандартный сценарий предусматривает подвоз ресурса», – пояснил он.

Что касается газа, Бойко выразил уверенность в достижении правительством цели накопления 13,2 миллиарда кубометров к началу ноября 2025 года. «Учитывая текущий объем газа, технические, а также финансовые возможности, которые в последнее время существенно улучшились в результате работы менеджмента «Нафтогаза» и было привлечено много кредитных ресурсов», — сказал он.

В то же время Бойко подчеркнул, что сам по себе объем газа не гарантирует успешного прохождения зимы из-за военных рисков. В случае повреждения объектов добычи или инфраструктуры подземных хранилищ Украина вынуждена будет полагаться на импорт. «На случай среднестатистической зимы 13,2 млрд куб. м, безусловно, хватит, но все сводится к тому, как будет реализовываться военный риск. Успешное прохождение зимы зависит от 2 факторов: это доступность, наличие газа в хранилищах и внутренний ресурс, который стало добывается. Если же будут повреждения, то показатель в 13,2 млрд куб. м потребует пересмотра и оперативного реагирования – необходимо будет искать газ в зимний период, когда цена будет выше», – пояснил Бойко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрэнерго отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

Военнослужащих не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает, что за военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.

Судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу вручили подозрение по фактам взятки и недекларирования имущества на 7,5 млн грн

Используя свои связи, судья обеспечил освобождение своего родственника из помещения ТЦК без принятия решения о его мобилизации в ряды ВСУ и лично доставил его во Львов — Офис Генпрокурора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді