Украина накопила 2 млн тонн угля на зиму, но готовится к импорту из-за рисков обстрелов

Запасы газа также растут, однако военные угрозы могут потребовать дополнительных мер – Юрий Бойко.

Украина подготовила достаточные запасы угля – примерно 2 миллиона тонн – для прохождения зимнего периода 2025–2026 годов, но тепловая генерация готова к импорту топлива в случае остановки угледобычи из-за обстрелов со стороны РФ. Об этом заявил член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«Поскольку ключевым источником угледобычи на сегодняшний день фактически является Павлоградский регион, который подвергается регулярным обстрелам, то нужно быть осознанными того, что это также риск. Он как минимум требует внимания и понимания того, что в случае ухудшения ситуации может возникнуть необходимость в импорте. Для традиционной зимы запасов угля более чем достаточно, но для зимы в условиях войны нужно учитывать риск и иметь план Б. Насколько я знаю из общения с коллегами, представляющими генерирующие компании, такой план у них есть», — отметил Бойко.

Он уточнил, что на складах теплоэлектростанций (ТЭС) накоплено около 2 миллионов тонн угля, что обеспечивает работу станций примерно на два месяца. «Это для зимы работа на 2 месяца, но это почти максимальный объем, который можно накопить на станциях, потому что стандартный сценарий предусматривает подвоз ресурса», – пояснил он.

Что касается газа, Бойко выразил уверенность в достижении правительством цели накопления 13,2 миллиарда кубометров к началу ноября 2025 года. «Учитывая текущий объем газа, технические, а также финансовые возможности, которые в последнее время существенно улучшились в результате работы менеджмента «Нафтогаза» и было привлечено много кредитных ресурсов», — сказал он.

В то же время Бойко подчеркнул, что сам по себе объем газа не гарантирует успешного прохождения зимы из-за военных рисков. В случае повреждения объектов добычи или инфраструктуры подземных хранилищ Украина вынуждена будет полагаться на импорт. «На случай среднестатистической зимы 13,2 млрд куб. м, безусловно, хватит, но все сводится к тому, как будет реализовываться военный риск. Успешное прохождение зимы зависит от 2 факторов: это доступность, наличие газа в хранилищах и внутренний ресурс, который стало добывается. Если же будут повреждения, то показатель в 13,2 млрд куб. м потребует пересмотра и оперативного реагирования – необходимо будет искать газ в зимний период, когда цена будет выше», – пояснил Бойко.

