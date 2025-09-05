Україна увійшла до п’ятірки європейських країн за вартістю електроенергії

У серпні ціна електрики для промисловості склала 5 188,78 грн/МВт-год.

У серпні 2025 року Україна посіла п’яте місце серед європейських країн за ціною електроенергії на ринку «на добу наперед», із середньою вартістю 5 188,78 грн за мегават-годину для промислових споживачів.

Згідно з інформацією Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSOE), найдорожча електроенергія в Європі зафіксована в країнах Балтії та Італії:

Естонія – 5 475,59 грн/МВт-год;

Італія – 5 473,93 грн/МВт-год;

Литва та Латвія – 5 468,97 грн/МВт-год.

Україна з показником 5 188,78 грн/МВт-год посідає п’яту сходинку рейтингу. На шостому місці розташувалася Польща з ціною 5 101,04 грн/МВт-год.

