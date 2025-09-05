Практика судів
  1. В Україні

Україна увійшла до п’ятірки європейських країн за вартістю електроенергії

23:31, 5 вересня 2025
У серпні ціна електрики для промисловості склала 5 188,78 грн/МВт-год.
Україна увійшла до п’ятірки європейських країн за вартістю електроенергії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У серпні 2025 року Україна посіла п’яте місце серед європейських країн за ціною електроенергії на ринку «на добу наперед», із середньою вартістю 5 188,78 грн за мегават-годину для промислових споживачів.

Згідно з інформацією Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSOE), найдорожча електроенергія в Європі зафіксована в країнах Балтії та Італії:

  • Естонія – 5 475,59 грн/МВт-год;
  • Італія – 5 473,93 грн/МВт-год;
  • Литва та Латвія – 5 468,97 грн/МВт-год.

Україна з показником 5 188,78 грн/МВт-год посідає п’яту сходинку рейтингу. На шостому місці розташувалася Польща з ціною 5 101,04 грн/МВт-год.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

електроенергія ціни

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Військових не зможуть звільнити по малозначності за необережне пошкодження військового майна – комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає, що за військові адміністративні правопорушення не зможуть звільнити по малозначності.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.

Судді Личаківського райсуду Львова Юрію Білоусу вручили підозру за фактами хабаря та недекларування майна на 7,5 млн грн

Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без прийняття рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова – Офіс Генпрокурора.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва