Украина вошла в пятерку европейских стран по стоимости электроэнергии

В августе 2025 года Украина заняла пятое место среди европейских стран по цене электроэнергии на рынке «на сутки вперед», со средней стоимостью 5 188,78 грн за мегаватт-час для промышленных потребителей.

Согласно информации Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSOE), самая дорогая электроэнергия в Европе зафиксирована в странах Балтии и Италии:

Эстония – 5 475,59 грн/МВт-ч;

Италия – 5 473,93 грн/МВт-ч;

Литва и Латвия – 5 468,97 грн/МВт-ч.

Украина с показателем 5 188,78 грн/МВт-ч занимает пятое место в рейтинге. На шестом месте расположилась Польша с ценой 5 101,04 грн/МВт-ч.

