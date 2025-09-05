Практика судов
  В Украине

Украина вошла в пятерку европейских стран по стоимости электроэнергии

23:31, 5 сентября 2025
В августе цена электричества для промышленности составила 5 188,78 грн/МВт-ч.
В августе 2025 года Украина заняла пятое место среди европейских стран по цене электроэнергии на рынке «на сутки вперед», со средней стоимостью 5 188,78 грн за мегаватт-час для промышленных потребителей.

Согласно информации Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSOE), самая дорогая электроэнергия в Европе зафиксирована в странах Балтии и Италии:

  • Эстония – 5 475,59 грн/МВт-ч;
  • Италия – 5 473,93 грн/МВт-ч;
  • Литва и Латвия – 5 468,97 грн/МВт-ч.

Украина с показателем 5 188,78 грн/МВт-ч занимает пятое место в рейтинге. На шестом месте расположилась Польша с ценой 5 101,04 грн/МВт-ч.

