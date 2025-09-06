Сімейний конфлікт закінчився пожежею — у Дніпрі судитимуть чоловіка, який підпалив будинок дружини

Коли жінки не було вдома, чоловік облив диван у житловій кімнаті горючою рідиною та підпалив його запальничкою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі слідчі передали до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який підпалив будинок своєї дружини. Про це повідомляє поліція регіону.

У травні до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному домоволодінні в Дніпровському районі.

Встановлено, що між подружжям виник конфлікт. Коли жінки не було вдома, чоловік облив диван у житловій кімнаті горючою рідиною та підпалив його запальничкою.

Унаслідок займання знищено частину меблів, побутову техніку та особисті речі, пошкоджено дві кімнати будинку.

Наприкінці серпня фігуранту було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

На цей час досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.