Семейный конфликт закончился пожаром — в Днепре будут судить мужчину, который поджег дом жены

В Днепре следователи передали в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который поджег дом своей жены. Об этом сообщает полиция региона.

В мае в полицию поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в Днепровском районе.

Установлено, что между супругами возник конфликт. Когда женщины не было дома, мужчина облил диван в жилой комнате горючей жидкостью и поджег его зажигалкой.

В результате возгорания уничтожена часть мебели, бытовая техника и личные вещи, повреждены две комнаты дома.

В конце августа фигуранту было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

На данный момент досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

