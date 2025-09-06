У Кропивницькому чоловік зірвав державний прапор і топтав його ногами

Чоловік у стані сп’яніння зірвав і топтав ногами державний прапор, за що його затримала поліція та відкрила кримінальне провадження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який зірвав державний прапор, та топтав його ногами. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що подія сталася 5 вересня біля однієї з автостанцій обласного центру.

За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами.

Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України — публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.