У Кропивницькому чоловік зірвав державний прапор і топтав його ногами

14:50, 6 вересня 2025
Чоловік у стані сп’яніння зірвав і топтав ногами державний прапор, за що його затримала поліція та відкрила кримінальне провадження.
У Кропивницькому поліцейські затримали чоловіка, який зірвав державний прапор, та топтав його ногами. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що подія сталася 5 вересня біля однієї з автостанцій обласного центру.

За попередніми даними, 43-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор, порвав його та почав топтати ногами.

Дії чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор і зберіг його до приїзду правоохоронців. Подію також підтвердив ще один очевидець.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 КК України — публічна наруга над  Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України.

