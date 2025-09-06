В Кропивницком мужчина сорвал государственный флаг и топтал его ногами

Мужчина в состоянии опьянения сорвал и топтал ногами государственный флаг, за что его задержала полиция и открыла уголовное производство.

В Кропивницком полицейские задержали мужчину, который сорвал государственный флаг и топтал его ногами. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что событие произошло 5 сентября возле одной из автостанций областного центра.

По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами.

Действия мужчины пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины — публичное надругательство над Государственным Флагом Украины, Государственным Гербом Украины или Государственным Гимном Украины.

