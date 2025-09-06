Чи може ФОП отримати витяг з реєстру платників єдиного податку через два дні після подання заяви

Головне управління ДПС у Тернопільській області роз’яснило, як працює процедура реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб як платників єдиного податку і коли можна отримати відповідний витяг.
Як відбувається реєстрація
Реєстрація відбувається шляхом внесення запису до реєстру платників єдиного податку, який веде податковий орган. Якщо підстав для відмови немає, ДПС зобов’язана зареєструвати заявника протягом двох робочих днів від дати отримання заяви.
У Податковому кодексі передбачені окремі правила:
Як отримати витяг
Після успішної реєстрації підприємець має право безкоштовно отримати витяг із реєстру платників єдиного податку:
Терміни видачі:
Витяг дійсний до моменту внесення змін до реєстру. Якщо у реєстрації відмовлено, ДПС має надати письмове обґрунтування у двохденний строк, і його можна оскаржити.
Отже, ФОП може отримати витяг із реєстру платників єдиного податку вже через два дні після подання заяви, якщо немає підстав для відмови.
