Практика судів
  1. В Україні

Чи може ФОП отримати витяг з реєстру платників єдиного податку через два дні після подання заяви

23:59, 6 вересня 2025
ФОП може отримати безкоштовний витяг із реєстру платників єдиного податку вже через два дні після подання заяви, якщо немає підстав для відмови від податкової.
Головне управління ДПС у Тернопільській області роз’яснило, як працює процедура реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб як платників єдиного податку і коли можна отримати відповідний витяг.

Як відбувається реєстрація

Реєстрація відбувається шляхом внесення запису до реєстру платників єдиного податку, який веде податковий орган. Якщо підстав для відмови немає, ДПС зобов’язана зареєструвати заявника протягом двох робочих днів від дати отримання заяви.

У Податковому кодексі передбачені окремі правила:

  • 1–2 групи ФОП: якщо заява подається до кінця місяця після держреєстрації, статус платника єдиного податку надається з 1 числа наступного місяця.
  • 3 група без ПДВ: якщо заява подається у 10-денний строк після держреєстрації, підприємець вважається платником єдиного податку з дати реєстрації.
  • 4 група: якщо заява подана до кінця місяця реєстрації, підприємець стає платником з дати держреєстрації.

Як отримати витяг

Після успішної реєстрації підприємець має право безкоштовно отримати витяг із реєстру платників єдиного податку:

  • у податковій за місцем реєстрації,
  • або в електронному вигляді.

Терміни видачі:

  • для вже зареєстрованих платників — протягом одного робочого дня,
  • для тих, хто щойно подав заяву на спрощену систему — протягом двох днів.

Витяг дійсний до моменту внесення змін до реєстру. Якщо у реєстрації відмовлено, ДПС має надати письмове обґрунтування у двохденний строк, і його можна оскаржити.

