Міноборони підтримало створення інституту Військового омбудсмана

08:50, 7 вересня 2025
Омбудсман буде цивільною особою, яка матиме довіру військовослужбовців та їхніх родин і відповідатиме за захист прав.
Міністерство оборони повідомило, що провело консультації з керівництвом парламентських комітетів з питань правоохоронної діяльності та національної безпеки, оборони й розвідки щодо законопроектів, які викликали суспільний резонанс.

За результатами обговорення сторони домовилися про повну підтримку президентського законопроекту «Про Військового омбудсмана». Документ передбачає створення Офісу військового омбудсмана як допоміжного органу при Президентові України. Омбудсман буде цивільною особою, яка матиме довіру військовослужбовців та їхніх родин і відповідатиме за захист прав:

  • військових Сил оборони України;
  • поліцейських, задіяних у бойових діях;
  • іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;
  • інших категорій, визначених законом.

У Міноборони наголосили, що створення інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для захисників.

