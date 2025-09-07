Минобороны поддержало создание института Военного омбудсмена

Омбудсмен будет гражданским лицом, которое будет пользоваться доверием военнослужащих и их семей и отвечать за защиту прав.

Министерство обороны сообщило, что провело консультации с руководством парламентских комитетов по вопросам правоохранительной деятельности и национальной безопасности, обороны и разведки относительно законопроектов, которые вызвали общественный резонанс.

По результатам обсуждения стороны договорились о полной поддержке президентского законопроекта «О Военном омбудсмене». Документ предусматривает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при Президенте Украины. Омбудсмен будет гражданским лицом, которое будет пользоваться доверием военнослужащих и их семей и отвечать за защиту прав:

военных Сил обороны Украины;

полицейских, задействованных в боевых действиях;

иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ;

других категорий, определенных законом.

В Минобороны подчеркнули, что создание института военного омбудсмена является необходимым элементом в архитектуре справедливости для защитников.

