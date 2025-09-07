Україна 7 вересня відзначає День воєнної розвідки

7 вересня професійне свято воїнів-розвідників.

7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Головнокомандувач Збройних Сил генерал Олександр Сирський привітав розвідників із професійним святом, наголосивши на їхній щоденній службі як на фронті, так і в тилу ворога.

«Тисячі українських розвідників цілодобово, щоденно на фронті й у ворожому тилу здобувають необхідні результати для України. Їхня робота — це й отримання важливої інформації про противника, і його знищення», — підкреслив Сирський.

Він зазначив, що професійність та відвага українських розвідників високо оцінюються західними партнерами, які відзначають їхню майстерність, нестандартність мислення та оперативність.

Головнокомандувач висловив подяку воїнам за внесок у спільну боротьбу та вшанував пам’ять полеглих розвідників:

«У цей день ми схиляємо свої голови у скорботі за воїнами воєнної розвідки, які поклали життя за незалежність України та свободу українського народу. Вічна памʼять і вічна слава загиблим лицарям».

Сирський наголосив, що завдяки розвідникам плани російських загарбників неодноразово зривались.

