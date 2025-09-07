Украина 7 сентября отмечает День военной разведки

7 сентября профессиональный праздник воинов-разведчиков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Главнокомандующий Вооруженных Сил генерал Александр Сырский поздравил разведчиков с профессиональным праздником, подчеркнув их ежедневную службу как на фронте, так и в тылу врага.

«Тысячи украинских разведчиков круглосуточно, ежедневно на фронте и во вражеском тылу добывают необходимые результаты для Украины. Их работа — это и получение важной информации о противнике, и его уничтожение», — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что профессионализм и отвага украинских разведчиков высоко оцениваются западными партнерами, которые отмечают их мастерство, нестандартность мышления и оперативность.

Главнокомандующий выразил благодарность воинам за вклад в общую борьбу и почтил память погибших разведчиков:

«В этот день мы склоняем головы в скорби по воинам военной разведки, которые отдали жизнь за независимость Украины и свободу украинского народа. Вечная память и вечная слава погибшим рыцарям».

Сырский подчеркнул, что благодаря разведчикам планы российских захватчиков неоднократно срывались.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.