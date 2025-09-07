У Києві обмежать рух проспектом Рокоссовського до кінця жовтня

До кінця жовтня частково обмежуватимуть рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі.

До 31 жовтня на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі діятимуть часткові обмеження руху транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної виконуватимуть дорожники КП ШЕУ Оболонського району.

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршрутів.

