У Києві обмежать рух проспектом Рокоссовського до кінця жовтня

23:00, 7 вересня 2025
До кінця жовтня частково обмежуватимуть рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі.
У Києві обмежать рух проспектом Рокоссовського до кінця жовтня
До 31 жовтня на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі діятимуть часткові обмеження руху транспорту. Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної виконуватимуть дорожники КП ШЕУ Оболонського району.

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршрутів.

