В Киеве ограничат движение по проспекту Рокоссовского до конца октября

До конца октября будут частично ограничивать движение по проспекту Маршала Рокоссовского в Оболонском районе.

До 31 октября на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе будут действовать частичные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Ремонтные работы на участке от улицы Юрия Кондратюка до улицы Полярной будут выполнять дорожники КП ШЭУ Оболонского района.

Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов.

