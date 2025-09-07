В Киеве ограничат движение по проспекту Рокоссовского до конца октября

До 31 октября на проспекте Маршала Рокоссовского в Оболонском районе будут действовать частичные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
Ремонтные работы на участке от улицы Юрия Кондратюка до улицы Полярной будут выполнять дорожники КП ШЭУ Оболонского района.
Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрутов.
