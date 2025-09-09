Трамп заявив, що ФБР розслідує вбивство української біженки у США

Президент США зробив репост про залучення федералів до справи вбивства Ірини Заруцької.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив репост консервативного порталу The Western Journal у соціальній мережі X, у якому йдеться про те, що Федеральне бюро розслідувань долучилося до розслідування резонансного вбивства 23-річної української біженки Ірини Заруцької в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

«Директор ФБР Каш Патель повідомив, що агентство розслідує жорстоке вбивство ножем української біженки Ірини Заруцької в поїзді в Шарлотті з моменту інциденту, закликаючи громадськість «стежити за розвитком подій» у цій гучній справі», – процитував Трамп у своєму дописі.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство української біженки в Північній Кароліні: ««Я дивився жахливе відео з прекрасною, молодою українською біженкою, яка прибула в Америку, щоб сховатися від жорстокої війни в Україні і просто їхала поїздом у місті Шарлотт (Північна Кароліна), коли на неї жорстоко напав психічно неврівноважений безумець. Винний був добре відомим професійним злочинцем».

Нагадаємо, що у США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. Її знайшли мертвою ввечері 22 серпня на станції легкорейкового транспорту Саут-Енд у Шарлотті у штаті Північна Кароліна. За наявною інформацією, їй завдали ножового поранення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.