Трамп заявил, что ФБР расследует убийство украинской беженки в США

19:11, 9 сентября 2025
Президент США сделал репост о привлечении федералов к делу об убийстве Ирины Заруцкой.
Трамп заявил, что ФБР расследует убийство украинской беженки в США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал репост консервативного портала The Western Journal в социальной сети X, в котором говорится, что Федеральное бюро расследований присоединилось к расследованию резонансного убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

«Директор ФБР Каш Патель сообщил, что агентство расследует жестокое убийство ножом украинской беженки Ирины Заруцкой в поезде в Шарлотте с момента инцидента, призывая общественность «следить за развитием событий» в этом громком деле», – процитировал Трамп в своем посте.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в Северной Каролине: «Я смотрел ужасное видео с прекрасной, молодой украинской беженкой, которая прибыла в Америку, чтобы скрыться от жестокой войны в Украине и просто ехала на поезде в городе Шарлотт (Северная Каролина), когда на нее жестоко напал психически неуравновешенный безумец. Виновный был хорошо известным профессиональным преступником».

Напомним, что в США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. Ее нашли мертвой вечером 22 августа на станции легкорельсового транспорта Саут-Энд в Шарлотте в штате Северная Каролина. По имеющейся информации, ей нанесли ножевое ранение.

