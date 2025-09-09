Практика судів
Інфляція в Україні у серпні знизилася до 13,2% — Держстат

20:35, 9 вересня 2025
Ціни на продукти частково впали, але зв’язок і деякі товари подорожчали.
Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися: у серпні 2025 року вона становила 13,2% порівняно з 14,1% у липні. Про це повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше подешевшали овочі (на 12,7%) та фрукти (на 10,2%). Також на 1,5% зменшилася ціна на рис, а на 1,0% – на цукор. Водночас зросли ціни на низку продуктів: сало подорожчало на 4,5%, яйця, м’ясо та м’ясопродукти, риба та рибні продукти, безалкогольні напої, молоко, хліб, сири, соняшникова олія та масло – на 0,4–4,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%. У сфері одягу та взуття спостерігалося здешевлення на 3,2%, зокрема взуття подешевшало на 3,9%, а одяг – на 2,7%.

Водночас у сфері зв’язку зафіксовано зростання цін на 2,7%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 4,7%, повідомили в Держстаті.

Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу

«Ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором»: Кабмін внаслідок скасування Господарського кодексу затвердив порядок перетворення державних підприємств і передачі державного та комунального майна.

Митників перевірять на доброчесність – уряд затвердив порядок

Атестаційна комісія аналізуватиме законність джерел походження майна учасника атестації та його близьких осіб, а також співвідношення рівня життя задекларованим доходам.

Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

