Инфляция в Украине в августе снизилась до 13,2% — Госстат

Цены на продукты частично упали, но связь и некоторые товары подорожали.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего подешевели овощи (на 12,7%) и фрукты (на 10,2%). Также на 1,5% уменьшилась цена на рис, а на 1,0% — на сахар. В то же время выросли цены на ряд продуктов: сало подорожало на 4,5%, яйца, мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло и масло – на 0,4–4,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. В сфере одежды и обуви наблюдалось удешевление на 3,2%, в частности обувь подешевела на 3,9%, а одежда – на 2,7%.

В то же время в сфере связи зафиксирован рост цен на 2,7%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%, сообщили в Госстате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.