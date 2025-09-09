Практика судов
  1. В Украине

Инфляция в Украине в августе снизилась до 13,2% — Госстат

20:35, 9 сентября 2025
Цены на продукты частично упали, но связь и некоторые товары подорожали.
Инфляция в Украине в августе снизилась до 13,2% — Госстат
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего подешевели овощи (на 12,7%) и фрукты (на 10,2%). Также на 1,5% уменьшилась цена на рис, а на 1,0% — на сахар. В то же время выросли цены на ряд продуктов: сало подорожало на 4,5%, яйца, мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло и масло – на 0,4–4,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. В сфере одежды и обуви наблюдалось удешевление на 3,2%, в частности обувь подешевела на 3,9%, а одежда – на 2,7%.

В то же время в сфере связи зафиксирован рост цен на 2,7%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%, сообщили в Госстате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

инфляция цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду