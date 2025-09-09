У центрі Києва 10 вересня перекриватимуть дороги через візит іноземних делегацій

10 вересня у Києві тимчасово перекриють рух через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

У вівторок, 10 вересня, у центральній частині Києва запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій. Про це повідомило Управління державної охорони України.

Обмеження руху діятимуть у зв’язку з офіційними та робочими візитами глав іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій. Управління державної охорони закликало киян і гостей міста враховувати ці зміни під час планування маршрутів пересування.

Як зазначили в Управлінні, відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України», затвердженого Указом Президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, іноземним високопосадовцям, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона. Військовослужбовці Управління державної охорони України разом із підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних організацій та іноземних делегацій. Вони також можуть обмежувати доступ громадян до певних ділянок місцевості чи об’єктів, а також вимагати залишатися на визначених місцях або залишити їх. Ці повноваження регулюються статтею 18 пункту 3 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» та Указом Президента України від 3 жовтня 2006 року № 815/2006 «Про впорядкування застосування тимчасових обмежень або заборони дорожнього руху під час проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона».

