В центре Киева 10 сентября будут перекрывать дороги из-за визита иностранных делегаций

20:19, 9 сентября 2025
10 сентября в Киеве временно перекроют движение из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Во вторник, 10 сентября, в центральной части Киева введут временные ограничения дорожного движения из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

Ограничения движения будут действовать в связи с официальными и рабочими визитами глав иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций. Управление государственной охраны призвало киевлян и гостей города учитывать эти изменения при планировании маршрутов передвижения.

Как отметили в Управлении, в соответствии с Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением «О Государственном протоколе и церемониале Украины», утвержденным Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года № 746/2002, иностранным высокопоставленным лицам, находящимся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана. Военнослужащие Управления государственной охраны Украины совместно с подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда глав иностранных государств, правительств, парламентов, руководителей международных организаций и иностранных делегаций. Они также могут ограничивать доступ граждан к определенным участкам местности или объектам, а также требовать оставаться в определенных местах или покинуть их. Эти полномочия регулируются статьей 18 пункта 3 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Указом Президента Украины от 3 октября 2006 года № 815/2006 «Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

