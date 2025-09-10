Практика судів
У Київській області протестували корейську технологію для ремонту доріг

22:36, 10 вересня 2025
Екологічна технологія EcoSteelAscon підвищує стійкість покриття та знижує витрати.
На дорозі Залісся – Заворичі в Київській області проклали тестову ділянку довжиною 750 метрів за інноваційною корейською технологією EcoSteelAscon. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Вперше в Україні застосовано технологію EcoSteelAscon, яка успішно використовується в Південній Кореї вже понад десятиліття. За даними агентства, цей метод довів свою ефективність, зокрема у вирішенні проблеми підтоплення доріг після сильних дощів. На відміну від традиційної технології, де для асфальтобетонної суміші використовується дороговартісний щебінь, корейський підхід передбачає заміну щебеню сталеплавильним шлаком – побічним продуктом металургійних підприємств.

«Використання такого методу дозволяє підвищити стійкість дорожнього покриття та водночас знизити собівартість матеріалів для будівництва. Також така інноваційна технологія є екологічною, адже це не лише повторна переробка та використання сировини, а й скорочення викидів вуглецю у навколишнє середовище», – зазначили в Агентстві відновлення.

Голова агентства Сергій Сухомлин повідомив, що у травні 2025 року було підписано меморандум із корейською компанією SG, провідним виробником асфальтобетону. У межах співпраці коштом компанії проклали тестову ділянку довжиною 750 метрів за технологією EcoSteelAscon, а поруч – 150 метрів за традиційною технологією для порівняння.

«Фахівці нашого Національного інституту розвитку інфраструктури, КОВА та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість. Після доведення міцності — використовуватимемо технологію ESA більш масштабно», – наголосив Сухомлин.

