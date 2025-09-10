Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области протестировали корейскую технологию для ремонта дорог

22:36, 10 сентября 2025
Экологическая технология EcoSteelAscon повышает устойчивость покрытия и снижает затраты.
В Киевской области протестировали корейскую технологию для ремонта дорог
На дороге Залесье – Заворичи в Киевской области проложили тестовый участок длиной 750 метров по инновационной корейской технологии EcoSteelAscon. Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Впервые в Украине применена технология EcoSteelAscon, которая успешно используется в Южной Корее уже более десятилетия. По данным агентства, этот метод доказал свою эффективность, в частности в решении проблемы подтопления дорог после сильных дождей. В отличие от традиционной технологии, где для асфальтобетонной смеси используется дорогостоящий щебень, корейский подход предусматривает замену щебня сталеплавильным шлаком – побочным продуктом металлургических предприятий.

«Использование такого метода позволяет повысить устойчивость дорожного покрытия и одновременно снизить себестоимость материалов для строительства. Также такая инновационная технология является экологичной, ведь это не только повторная переработка и использование сырья, но и сокращение выбросов углерода в окружающую среду», – отметили в Агентстве восстановления.

Глава агентства Сергей Сухомлин сообщил, что в мае 2025 года был подписан меморандум с корейской компанией SG, ведущим производителем асфальтобетона. В рамках сотрудничества за счет компании проложили тестовый участок длиной 750 метров по технологии EcoSteelAscon, а рядом — 150 метров по традиционной технологии для сравнения.

«Специалисты нашего Национального института развития инфраструктуры, КОВА и компании SG будут ежемесячно мониторить состояние покрытия и сравнивать его износостойкость. После подтверждения прочности — будем использовать технологию ESA более масштабно», — подчеркнул Сухомлин.

дороги Киевская область

