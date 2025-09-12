За 2-6 тисяч доларів перевозив дезертирів та ухилянтів до кордону з Молдовою — затримали правоохоронця

Правоохоронця затримали «на гарячому» за кілька кілометрів від державного кордону.

Фото: ДБР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця з Запоріжжя, який організував незаконний бізнес із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та ухилянтів до кордону з Молдовою.

Правоохоронець розміщував у соцмережах оголошення про «послуги супроводу», використовуючи фейковий акаунт, але вказував свій реальний номер телефону. У спілкуванні з потенційними клієнтами він запевняв, що завдяки службовому посвідченню безперешкодно перевезе їх автомобілем через блокпости. Питання перетину державного кордону «клієнти» мали вирішувати самостійно.

«Вартість таких послуг становила від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів», - заявили у ДБР.

Зокрема, у вересні він домовився про перевезення до кордону військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути підозр, правоохоронець навіть оформив лікарняний. 10 вересня вони разом вирушили з Нікополя до Одещини.

Після «повного розрахунку», правоохоронця затримали «на гарячому» за кілька кілометрів від державного кордону. За цей рейс він отримав понад 2,2 тис. доларів США.

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі слідство встановлює всіх осіб, які могли скористатися «послугами» підозрюваного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.