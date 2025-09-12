За 2-6 тысяч долларов перевозил дезертиров и уклонистов к границе с Молдовой — задержали правоохранителя

Правоохранителя задержали «с поличным» за несколько километров от государственной границы.

Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя из Запорожья, который организовал незаконный бизнес по перевозке военнослужащих, самовольно оставивших части, и уклонистов к границе с Молдовой.

Правоохранитель размещал в соцсетях объявления об «услугах сопровождения», используя фейковый аккаунт, но указывал свой реальный номер телефона. В общении с потенциальными клиентами он уверял, что благодаря служебному удостоверению беспрепятственно перевезет их автомобилем через блокпосты. Вопрос пересечения государственной границы «клиенты» должны были решать самостоятельно.

«Стоимость таких услуг составляла от 2 до 6 тысяч долларов США — в зависимости от количества блокпостов», — заявили в ГБР.

В частности, в сентябре он договорился о перевозке к границе военнослужащего, который самовольно оставил часть в Никополе. Чтобы избежать подозрений, правоохранитель даже оформил больничный. 10 сентября они вместе выехали из Никополя в Одесскую область.

После «полного расчета» правоохранителя задержали «с поличным» за несколько километров от государственной границы. За этот рейс он получил более 2,2 тыс. долларов США.

Фигуранту сообщено о подозрении. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие устанавливает всех лиц, которые могли воспользоваться «услугами» подозреваемого.

