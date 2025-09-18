НАБУ оголосило в розшук екс-«регіонала» Іванющенка через масштабні махінації з землею

Юрія Іванющенка підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

Фото: slovoidilo.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук екс-нардепа від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка, якого підозрюють у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень. Про це повідомило НАБУ.

Зазначається, що навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між екс-нардепом та забудовницею за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних осіб.

«Для цього службовці Держгеокадастру змінили цільове призначення землі ринку, частину якої розділили на дев’ять ділянок по два гектари та передали у власність заздалегідь визначених осіб, а потім продали трьом пов’язаним із забудовницею товариствам», - йдеться у повідомленні.

Згодом, за даними розслідування, сторони дійшли згоди і підписали так звану «понятійку» щодо спільного використання землі ринку.

Вже у вересні 2021 року довірена особа Іванющенка увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальше розпорядження земельним масивом було зупинене арештом, накладеним за клопотанням прокурорів САП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.