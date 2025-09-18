Практика судов
НАБУ объявило в розыск экс-«регионала» Иванющенко из-за масштабных махинаций с землей

10:33, 18 сентября 2025
Юрия Иванющенко подозревают в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн.
Фото: slovoidilo.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего нардепа от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, которого подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на сумму свыше 160 миллионов гривен. Об этом сообщило НАБУ.

Отмечается, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком «Столичный» в пригороде Киева у последней возник умысел на вывод активов рынка на подконтрольных лиц.

«Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по два гектара и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам», – говорится в сообщении.

Позднее, по данным расследования, стороны пришли к согласию и подписали так называемую «понятийку» о совместном использовании земли рынка.

Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ – владельцев земельных участков.

Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено арестом, наложенным по ходатайству прокуроров САП.

