НАБУ объявило в розыск экс-«регионала» Иванющенко из-за масштабных махинаций с землей

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего нардепа от «Партии регионов» Юрия Иванющенко, которого подозревают в легализации 18 гектаров государственной земли на сумму свыше 160 миллионов гривен. Об этом сообщило НАБУ.
Отмечается, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над рынком «Столичный» в пригороде Киева у последней возник умысел на вывод активов рынка на подконтрольных лиц.
«Для этого служащие Госгеокадастра изменили целевое назначение земли рынка, часть которой разделили на девять участков по два гектара и передали в собственность заранее определенных лиц, а затем продали трем связанным с застройщицей обществам», – говорится в сообщении.
Позднее, по данным расследования, стороны пришли к согласию и подписали так называемую «понятийку» о совместном использовании земли рынка.
Уже в сентябре 2021 года доверенное лицо Иванющенко вошло в состав бенефициаров обществ – владельцев земельных участков.
Дальнейшее распоряжение земельным массивом было остановлено арестом, наложенным по ходатайству прокуроров САП.
