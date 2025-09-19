Практика судів
  1. В Україні

Виші України мають більше місць, ніж вступників — МОН пояснило причину

12:32, 19 вересня 2025
МОН: заклади освіти готові прийняти 429 тисяч студентів, але заяв подано лише 200 тисяч.
Виші України мають більше місць, ніж вступників — МОН пояснило причину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заклади вищої освіти в Україні мають значно більше місць для навчання, ніж кількість охочих здобувати вищу освіту, що пояснюється демографічними факторами. Про це заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров в ефірі національного телемарафону.

«Це демографія. Ми ще 17-20 років тому приймали на бакалаврат по півмільйона людей на рік. І так кількість місць, яка на той час була обладнана і підготовлена закладами вищої освіти скорочується, але скорочується досить повільно. Дійсно маємо надлишок фізичних місць», — зазначив Шаров. За його словами, до середини жовтня вищі навчальні заклади можуть продовжувати добір вступників, але досягти цифри у 400 тисяч студентів неможливо, оскільки «такої кількості вступників фізично немає».

Шаров підкреслив, що надлишок місць у вишах є характерним не лише для України, а й для інших країн. Він також уточнив, що цей дисбаланс не впливає на бюджетний процес, оскільки державне замовлення формується з урахуванням реальної демографічної ситуації в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міносвіти МОН України університет студенти освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду