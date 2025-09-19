Виші України мають більше місць, ніж вступників — МОН пояснило причину

МОН: заклади освіти готові прийняти 429 тисяч студентів, але заяв подано лише 200 тисяч.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заклади вищої освіти в Україні мають значно більше місць для навчання, ніж кількість охочих здобувати вищу освіту, що пояснюється демографічними факторами. Про це заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров в ефірі національного телемарафону.

«Це демографія. Ми ще 17-20 років тому приймали на бакалаврат по півмільйона людей на рік. І так кількість місць, яка на той час була обладнана і підготовлена закладами вищої освіти скорочується, але скорочується досить повільно. Дійсно маємо надлишок фізичних місць», — зазначив Шаров. За його словами, до середини жовтня вищі навчальні заклади можуть продовжувати добір вступників, але досягти цифри у 400 тисяч студентів неможливо, оскільки «такої кількості вступників фізично немає».

Шаров підкреслив, що надлишок місць у вишах є характерним не лише для України, а й для інших країн. Він також уточнив, що цей дисбаланс не впливає на бюджетний процес, оскільки державне замовлення формується з урахуванням реальної демографічної ситуації в країні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.