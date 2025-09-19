Практика судов
  1. В Украине

Вузы Украины имеют больше мест, чем абитуриентов — МОН объяснило причину

12:32, 19 сентября 2025
МОН: учебные заведения готовы принять 429 тысяч студентов, но заявлений подано только 200 тысяч.
Вузы Украины имеют больше мест, чем абитуриентов — МОН объяснило причину
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Учреждения высшего образования в Украине имеют значительно больше мест для обучения, чем количество желающих получить высшее образование, что объясняется демографическими факторами. Об этом заявил директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров в эфире национального телемарафона.

«Это демография. Еще 17-20 лет назад мы принимали на бакалавриат по полмиллиона человек в год. И так количество мест, которое на тот момент было оборудовано и подготовлено высшими учебными заведениями, сокращается, но сокращается довольно медленно. Действительно имеем избыток физических мест», — отметил Шаров. По его словам, до середины октября высшие учебные заведения могут продолжать отбор абитуриентов, но достичь цифры в 400 тысяч студентов невозможно, поскольку «такого количества абитуриентов физически нет».

Шаров подчеркнул, что избыток мест в вузах характерен не только для Украины, но и для других стран. Он также уточнил, что этот дисбаланс не влияет на бюджетный процесс, поскольку государственный заказ формируется с учетом реальной демографической ситуации в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Минобразования МОН Украины университет студенты образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду