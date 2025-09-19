Вузы Украины имеют больше мест, чем абитуриентов — МОН объяснило причину

МОН: учебные заведения готовы принять 429 тысяч студентов, но заявлений подано только 200 тысяч.

Учреждения высшего образования в Украине имеют значительно больше мест для обучения, чем количество желающих получить высшее образование, что объясняется демографическими факторами. Об этом заявил директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров в эфире национального телемарафона.

«Это демография. Еще 17-20 лет назад мы принимали на бакалавриат по полмиллиона человек в год. И так количество мест, которое на тот момент было оборудовано и подготовлено высшими учебными заведениями, сокращается, но сокращается довольно медленно. Действительно имеем избыток физических мест», — отметил Шаров. По его словам, до середины октября высшие учебные заведения могут продолжать отбор абитуриентов, но достичь цифры в 400 тысяч студентов невозможно, поскольку «такого количества абитуриентов физически нет».

Шаров подчеркнул, что избыток мест в вузах характерен не только для Украины, но и для других стран. Он также уточнил, что этот дисбаланс не влияет на бюджетный процесс, поскольку государственный заказ формируется с учетом реальной демографической ситуации в стране.

