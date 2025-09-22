Практика судів
У Тернополі чоловік заплатить 170 тисяч гривень через зламаний змивний бачок в унітазі

21:33, 22 вересня 2025
Несправна сантехніка «намотала» понад 4700 кубів води, які тепер доведеться оплатити власнику.
Фото: unsplash
У тернопільській багатоповерхівці стався справжній «детектив» із несправним унітазом. Мешканці будинку скаржилися на величезний небаланс у водоспоживанні. Так, лише у серпні 2025 року різниця між поданою водою та показниками квартирних лічильників становила 432 куби. Про це повідомляє КП «Тернопільводоканал».

Фахівці почали перевірку. Обійшли квартири, обстежили внутрішньобудинкові мережі, проте до однієї оселі довго не могли потрапити. Господар не відповідав на звернення та не реагував навіть на залишені записки.

Сусіди підтвердили: за стіною чутно постійний шум води. Водоканалівці за допомогою спеціальної системи для дистанційного огляду переконалися, що у квартирі дійсно є серйозний витік. Із залученням ЖЕКу та мешканців будинку вдалося потрапити всередину.

Там виявили причину проблеми — несправний кран та зламаний змивний бачок. Вода безперервно текла в унітазі, утворюючи своєрідний «фонтан». Лічильник тим часом намотав понад 4700 кубів води.

У результаті власнику доведеться заплатити понад 173 тисячі гривень.

У «Тернопільводоканалі» наголошують: навіть невеликі витоки води обертаються значними фінансовими втратами та шкодять довкіллю.

Комунальники закликають споживачів регулярно перевіряти сантехніку, а при виявленні несправностей одразу звертатися до майстрів.

Також радять перекривати кран перед лічильником, залишаючи оселю надовго, аби уникнути подібних ситуацій.

Тернопіль комунальні послуги

