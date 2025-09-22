В Тернополе мужчина заплатит 170 тысяч гривен из-за сломанного смывного бачка в унитазе

Неисправная сантехника намотала более 4700 кубов воды, которые теперь придется оплатить владельцу.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В тернопольской многоэтажке произошел настоящий «детектив» с неисправным унитазом. Жители дома жаловались на огромный небаланс в водопотреблении. Так, только в августе 2025 года разница между поданной водой и показаниями квартирных счетчиков составила 432 куба. Об этом сообщает КП «Тернопольводоканал».

Специалисты начали проверку. Обошли квартиры, обследовали внутридомовые сети, однако в одну из квартир долго не могли попасть. Хозяин не отвечал на обращения и не реагировал даже на оставленные записки.

Соседи подтвердили: за стеной слышен постоянный шум воды. Работники водоканала с помощью специальной системы для дистанционного осмотра убедились, что в квартире действительно есть серьезная утечка. С привлечением ЖЭКа и жителей дома удалось попасть внутрь.

Там выявили причину проблемы — неисправный кран и сломанный сливной бачок. Вода непрерывно текла в унитазе, образуя своеобразный «фонтан». Счетчик тем временем намотал более 4700 кубов воды.

В результате владельцу придется заплатить более 173 тысяч гривен.

В «Тернопольводоканале» подчеркивают: даже небольшие утечки воды оборачиваются значительными финансовыми потерями и наносят вред окружающей среде.

Коммунальщики призывают потребителей регулярно проверять сантехнику, а при обнаружении неисправностей сразу обращаться к мастерам.

Также советуют перекрывать кран перед счетчиком, оставляя жилье надолго, чтобы избежать подобных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.