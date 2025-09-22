Якщо виникає потреба перевірити обґрунтованість рішення експертної команди або оскаржити його, саме Центр оцінювання забезпечує таку можливість.

Фото: rayon.in.ua

Міністерство охорони здоров'я нагадало, як працює Центр оцінювання функціонального стану особи.

Завдання центру — формувати єдині стандарти об’єктивної оцінки стану здоров’я та надавати методичну підтримку експертним командам, а також забезпечити незалежний розгляд справ, у яких людина має обґрунтовані сумніви щодо прийнятого рішення.

«Якщо виникає потреба перевірити обґрунтованість рішення експертної команди або оскаржити його, саме Центр оцінювання забезпечує таку можливість. До складу експертних команд Центру входять лікарі з різних державних закладів охорони здоров'я», - підкреслили у МОЗ.

Основні функції Центру:

Надання методичної підтримки експертним командам

Розгляд скарг на рішення від пацієнта або його представника

Перевірка обґрунтованості рішень експертних команд, переданих Центру правоохоронними органами.

Коли звертатися до Центру: оскарження чи нове оцінювання

У рамках оскарження рішень експертних команд чи МСЕК, Центр оцінювання функціонального стану особи аналізує не сам стан здоров’я на момент звернення, а обґрунтованість рішення, яке вже було ухвалене експертною командою чи МСЕК. Його завдання — перевірити, чи були дотримані всі вимоги щодо справи, чи наявні документи і свідчення, які обґрунтовують висновок, і чи не допущено помилок або порушень процедури згідно з регулюванням чинним на момент прийняття першого рішення.

Коли варто подавати скаргу на рішення до Центру:

якщо є обґрунтовані сумніви у правильності висновків зроблених експертною командою;

якщо виявлено процедурні порушення при ухваленні рішення.

У цих випадках Центр оцінювання розглядає документи, які були наявні в медичній справі на момент проведення оцінювання експертною командою. Тобто перевіряють чи на момент оцінювання експертна команда прийняла обґрунтоване рішення з огляду на наявну у справі інформацію. За потреби, відповідно до встановленої процедури, людину можуть запросити на очний розгляд до Центру оцінювання або призначити додаткове обстеження.

Справи за скаргами можуть розглядатися очно, заочно або з використанням методів телемедицини — залежно від критеріїв визначення форми проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, визначених додатком 1 до Порядку проведення оцінювання, затвердженого постановою КМУ № 1338, і клопотань скаржника. Під час подання скарги людина може зазначити бажану форму розгляду.

Коли краще звертатися на нове оцінювання:

якщо зʼявилися нові стани чи нові медичні обстеження, яких не було виявлено чи зазначено в документах під час первинного оцінювання;

якщо зазначений стан людини змінився або погіршився.

У таких випадках краще звернутися до свого лікуючого лікаря і подати нове направлення на оцінювання функціонального стану, а не оскаржувати попереднє рішення.

Як подати скаргу до Центру: покрокова інструкція

Якщо ви вирішили подати скаргу до Центру оцінювання функціонального стану, важливо дотримуватися встановленої процедури. Центр розглядає лише ті звернення, які оформлені належним чином і подані в межах визначеного строку.

Строки

Скаргу потрібно подати не пізніше, ніж через 40 календарних днів з моменту, коли вам надано чи надіслано витяг з рішення експертної команди, який ви маєте намір оскаржити.

Що має містити скарга:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) скаржника;

дату народження скаржника;

РНОКПП або серію та/або номер паспорта скаржника;

адресу проживання або перебування скаржника;

контактні дані: телефон, електронну адресу;

відомості про уповноваженого представника скаржника (за наявності);

дату прийняття та номер рішення експертної команди, що оскаржується;

типи питань, яких стосується скарга;

чітко сформульовані вимоги скаржника та їх обґрунтування;

бажану форму розгляду скарги;

дату складання скарги.

До скарги можна додати копію рішення експертної команди, яке оскаржується. Нові документи не можуть бути враховані при розгляді скарги, оскільки Центр оцінює лише обґрунтованість попереднього висновку на основі тих документів, що були подані до експертної команди на момент ухвалення рішення.

Куди подавати скаргу:

Поштою на адресу: 49005, м. Дніпро, пров. Феодосія Макаревського, 1-А;

Особисто — через канцелярію Центру в Дніпрі;

Через вашого лікуючого лікаря в електронній системі.

Якщо пропущено строк:

Якщо ви не встигли подати скаргу вчасно (40 днів після рішення) з таких поважних причин та маєте відповідні документи, що їх підтверджують:

перебування у відрядженні;

стан тимчасової непрацездатності;

проходження військової служби або служби в органах (підрозділах) поліції, цивільного захисту,

ви можете звернутись до Центру щодо поновлення строків подання скарги. У такому разі разом зі скаргою подається клопотання про поновлення строку з доданими копіями документів, що підтверджують поважну причину. За відсутності поважних причин чи підтвердних документів, скаргу не буде розглянуто.

Строк розгляду скарги

Згідно з процедурою, скарга має бути розглянута протягом 30 календарних днів із моменту її отримання. Однак варто враховувати, що Центр оцінювання наразі працює в умовах надзвичайного навантаження — зокрема, після ліквідації МСЕК правоохоронним органами передано низку справ для перевірки. Через це строки розгляду можуть бути довшими.

Як проходить розгляд скарги в Центрі

До роботи у Центрі залучаються лікарі з різних державних закладів з усіх куточків України, які можуть брати участь у розгляді дистанційно або заочно. До команди можуть входити тільки лікарі, які мають відповідний стаж і щорічно проходять навчання.

Центр має експертні команди для проведення очного розгляду справ в Дніпрі та Вінниці, та експертні команди в інших регіонах, які здійснюють розгляд справ дистанційно. Після отримання скарги Центр оцінювання функціонального стану формує експертну команду з лікарів Центру, які далі аналізують скаргу та справу людини.

Як формуються експертні команди Центру:

Команди формуються із переліку лікарів, які затверджені до роботи у Центрі.

До команди збирають лікарів відповідно до профілю медичних станів чи діагнозів конкретного пацієнта,

Лікар, який направив людину на оцінювання, не може бути залучений до її справи.

Ці положення зафіксовані в Порядку проведення оцінювання, затвердженому постановою КМУ №1338.

Форми розгляду скарг:

Розгляд скарг може відбуватися у кількох формах — залежно від конкретних обставин.

Очно — з особистою участю людини або її представника;

Заочно — якщо всі документи достатні для ухвалення рішення;

З використанням телемедицини — коли можливо провести дистанційний розгляд з використанням цифрових технологій.

Рішення, які може прийняти Центр

Після завершення розгляду ухвалюється одне з трьох рішень:

підтвердження попереднього рішення;

скасування попереднього рішення;

приймається нове рішення експертною командою Центру, яке замінює попереднє.

Додаткове медичне обстеження під час оскарження

Центр повинен направити людину на додаткове медичне обстеження. Таке обстеження є обов’язковим етапом для продовження розгляду скарги.

Якщо в рамках оскарження людина відмовляється від обстеження або не прибуває на нього без наявності виключних підстав, експертна команда Центру може приймати рішення про скасування попереднього рішення.

Виключними підставами для перенесення строків медичних обстежень є:

відрядження,

тимчасова непрацездатність,

мобілізація до Збройних Сил України або інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Рішення Центру ґрунтується виключно на аналізі документів, які були надані в межах справи, та результатів додаткових обстежень, якщо такі були ініційовані експертною командою закладу або Центру.

Перевірка обґрунтованості рішень для справ, переданих правоохоронними органами

Центр оцінювання також проводить перевірку обґрунтованості рішень експертних команд на основі рішень правоохоронних органів: за постановами слідчих, прокурорів, ухвалами слідчих суддів або ухвалами, рішеннями судів. Перелік справ до перевірки надається безпосередньо правоохоронними органами.

Якщо за результатами перевірки обґрунтованості рішення експертна команда доходить висновку, що необхідне повторне оцінювання, людину повідомляють про це листом на адресу вказану у справі, яка перевіряється. У випадку відсутності адреси - Центр не має можливості надіслати листа, і розглядає справу в рамках документів. У випадку наявності адреси – Центр направляє рекомендований лист із повідомленням про вручення на адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування), а також через електронну пошту (за наявності інформації у документах справи, яка перевіряється).

У рамках перевірки обґрунтованості рішення за запитом правоохоронних органів, якщо Центр призначив повторне оцінювання воно є обовʼязковим, і тоді оцінювання проводиться на підставі медичних документів, сформованих за результатами повного медичного обстеження та проведених необхідних досліджень на базі:

державної установи «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» (Дніпро);

або Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (Вінниця).

Контакти та підтримка

У Центрі оцінювання функціонального стану особи працює гаряча лінія, яка надає консультації та допомагає людям отримати актуальну інформацію щодо своєї справи або порядку оскарження.

Телефон гарячої лінії: 056 729 47 77

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 16:00

За цим номером можна дізнатися:

чи зареєстрована ваша справа в Центрі;

на якому етапі перебуває її розгляд;

як подати скаргу або клопотання про поновлення строку подання скарги;

як правильно оскаржити рішення експертної команди;

яку контактну інформацію використовувати для подальшого листування.

