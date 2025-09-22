Центр оценки функционального состояния человека — как работает и когда обращаться

Если возникает необходимость проверить обоснованность решения экспертной команды или обжаловать его, именно Центр оценки обеспечивает такую возможность

Министерство здравоохранения напомнило, как работает Центр оценки функционального состояния человека.

Задачи центра — формировать единые стандарты объективной оценки состояния здоровья и предоставлять методическую поддержку экспертным командам, а также обеспечивать независимое рассмотрение дел, в которых человек имеет обоснованные сомнения относительно принятого решения.

«Если возникает необходимость проверить обоснованность решения экспертной команды или обжаловать его, именно Центр оценки обеспечивает такую возможность. В состав экспертных команд Центра входят врачи из различных государственных учреждений здравоохранения», — подчеркнули в Минздраве.

Основные функции Центра:

Предоставление методической поддержки экспертным командам

Рассмотрение жалоб на решения от пациента или его представителя

Проверка обоснованности решений экспертных команд, переданных Центру правоохранительными органами.

Когда обращаться в Центр: обжалование или новая оценка

В рамках обжалования решений экспертных команд или МСЭК Центр оценки функционального состояния человека анализирует не само состояние здоровья на момент обращения, а обоснованность решения, которое уже было принято экспертной командой или МСЭК. Его задача — проверить, были ли соблюдены все требования по делу, есть ли документы и свидетельства, обосновывающие вывод, и не допущены ли ошибки или нарушения процедуры согласно регулированию, действующему на момент принятия первого решения.

Когда стоит подавать жалобу на решение в Центр:

если есть обоснованные сомнения в правильности выводов, сделанных экспертной командой;

если выявлены процедурные нарушения при принятии решения.

В этих случаях Центр оценки рассматривает документы, которые были в медицинском деле на момент проведения оценки экспертной командой. То есть проверяют, приняла ли экспертная команда обоснованное решение исходя из имеющейся информации. При необходимости, согласно установленной процедуре, человека могут пригласить на очное рассмотрение в Центр оценки или назначить дополнительное обследование.

Дела по жалобам могут рассматриваться очно, заочно или с использованием телемедицины — в зависимости от критериев определения формы проведения оценки повседневного функционирования лица, определенных приложением 1 к Порядку проведения оценки, утвержденному постановлением КМУ № 1338, и ходатайств заявителя. При подаче жалобы человек может указать желаемую форму рассмотрения.

Когда лучше обращаться на новую оценку:

если появились новые состояния или новые медицинские обследования, которые не были выявлены или указаны в документах при первичной оценке;

если состояние человека изменилось или ухудшилось.

В таких случаях лучше обратиться к своему лечащему врачу и подать новое направление на оценку функционального состояния, а не обжаловать предыдущее решение.

Как подать жалобу в Центр: пошаговая инструкция

Если вы решили подать жалобу в Центр оценки функционального состояния, важно соблюдать установленную процедуру. Центр рассматривает только те обращения, которые оформлены надлежащим образом и поданы в пределах установленного срока.

Сроки

Жалобу нужно подать не позднее чем через 40 календарных дней с момента, когда вам предоставили или прислали выписку из решения экспертной команды, которое вы намерены обжаловать.

Что должна содержать жалоба:

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

дата рождения заявителя;

РНОКПП или серия и/или номер паспорта заявителя;

адрес проживания или пребывания заявителя;

контактные данные: телефон, электронная почта;

сведения об уполномоченном представителе заявителя (при наличии);

дату принятия и номер решения экспертной команды, которое обжалуется;

типы вопросов, которых касается жалоба;

четко сформулированные требования заявителя и их обоснование;

желаемую форму рассмотрения жалобы;

дату составления жалобы.

К жалобе можно добавить копию решения экспертной команды, которое обжалуется. Новые документы не могут быть учтены при рассмотрении жалобы, поскольку Центр оценивает только обоснованность предыдущего заключения на основе тех документов, которые были поданы в экспертную команду на момент принятия решения.

Куда подавать жалобу:

Почтой на адрес: 49005, г. Днепр, пер. Феодосия Макаревского, 1-А;

Лично — через канцелярию Центра в Днепре;

Через вашего лечащего врача в электронной системе.

Если срок пропущен:

Если вы не успели подать жалобу вовремя (40 дней после решения) по уважительным причинам и имеете соответствующие подтверждающие документы (командировка, временная нетрудоспособность, прохождение военной службы или службы в органах полиции, гражданской защиты), вы можете обратиться в Центр с просьбой о восстановлении срока подачи жалобы. В таком случае вместе с жалобой подается ходатайство о восстановлении срока с приложенными копиями подтверждающих документов. При отсутствии уважительных причин или документов жалоба не будет рассмотрена.

Срок рассмотрения жалобы

Согласно процедуре, жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 календарных дней с момента ее получения. Однако стоит учитывать, что Центр оценки сейчас работает в условиях чрезвычайной нагрузки — в частности, после ликвидации МСЭК правоохранительные органы передали ряд дел для проверки. Поэтому сроки рассмотрения могут быть дольше.

Как проходит рассмотрение жалобы в Центре

К работе в Центре привлекаются врачи из различных государственных учреждений со всех уголков Украины, которые могут участвовать в рассмотрении дистанционно или заочно. В команду могут входить только врачи, имеющие соответствующий стаж и ежегодно проходящие обучение.

Центр имеет экспертные команды для очного рассмотрения дел в Днепре и Виннице, а также команды в других регионах, которые рассматривают дела дистанционно. После получения жалобы Центр оценки формирует экспертную команду из врачей Центра, которые далее анализируют жалобу и дело человека.

Как формируются экспертные команды Центра:

Команды формируются из перечня врачей, утвержденных к работе в Центре.

В команду включают врачей в соответствии с профилем заболеваний или диагнозов конкретного пациента.

Врач, направивший человека на оценку, не может быть привлечен к ее рассмотрению.

Эти положения закреплены в Порядке проведения оценки, утвержденном постановлением КМУ № 1338.

Формы рассмотрения жалоб:

Очное — с личным участием человека или его представителя;

Заочное — если все документы достаточны для принятия решения;

С использованием телемедицины — если возможно провести дистанционное рассмотрение с использованием цифровых технологий.

Решения, которые может принять Центр:

подтверждение предыдущего решения;

отмена предыдущего решения;

принятие нового решения экспертной командой Центра, которое заменяет предыдущее.

Дополнительное медицинское обследование при обжаловании

Центр обязан направить человека на дополнительное медицинское обследование. Оно является обязательным этапом для продолжения рассмотрения жалобы.

Если в рамках обжалования человек отказывается от обследования или не является на него без уважительных причин, экспертная команда Центра может принять решение об отмене предыдущего решения.

Исключительные основания для переноса сроков обследований:

командировка,

временная нетрудоспособность,

мобилизация в Вооруженные силы Украины или другие военные формирования, а также правоохранительные органы специального назначения.

Решение Центра основывается исключительно на анализе документов, предоставленных в рамках дела, и результатов дополнительных обследований, если они были инициированы экспертной командой учреждения или Центра.

Проверка обоснованности решений по делам, переданным правоохранительными органами

Центр также проверяет обоснованность решений экспертных команд на основании постановлений следователей, прокуроров, ухвал следственных судей или решений судов. Перечень дел для проверки предоставляется напрямую правоохранительными органами.

Если по результатам проверки обоснованности решения экспертная команда приходит к выводу, что необходима повторная оценка, человека уведомляют об этом письмом на адрес, указанный в деле. При отсутствии адреса Центр рассматривает дело в рамках имеющихся документов. Если адрес есть — Центр направляет заказное письмо с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания, а также на электронную почту (если она есть в документах).

В случае назначения повторной оценки по запросу правоохранительных органов она является обязательной и проводится на базе:

государственного учреждения «Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МОЗ Украины» (Днепр);

или НИИ реабилитации лиц с инвалидностью Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова (Винница).

Контакты и поддержка

В Центре оценки функционального состояния человека работает горячая линия, которая предоставляет консультации и помогает людям получать актуальную информацию по их делу или порядку обжалования.

Телефон горячей линии: 056 729 47 77

График работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:00

По этому номеру можно узнать:

зарегистрировано ли ваше дело в Центре;

на каком этапе находится его рассмотрение;

как подать жалобу или ходатайство о восстановлении срока подачи жалобы;

как правильно обжаловать решение экспертной команды;

какую контактную информацию использовать для дальнейшей переписки.

