Податкова пояснила, як підприємцям сплачувати ЄСВ, якщо дедлайн припадає на вихідний

У такому випадку кінцевим терміном сплати ЄСВ вважається перший робочий день після вихідного чи свята.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадало підприємцям про граничні терміни сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно із Законом № 2464, фізичні особи-підприємці на єдиному податку (крім е-резидентів) зобов’язані перерахувати внесок за квартал до 19 числа місяця, що настає після звітного кварталу.

Якщо ж цей день припадає на вихідний, святковий чи неробочий день, тоді кінцевим терміном вважається перший робочий день після нього.

Податківці підкреслюють: виконання цього зобов’язання у встановлений строк є обов’язковим для всіх ФОП-спрощенців.

