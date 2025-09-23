Налоговая объяснила, как предпринимателям уплачивать ЕСВ, если дедлайн приходится на выходной

В таком случае конечным сроком оплаты ЕСВ считается первый рабочий день после выходного или праздника.

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напомнило предпринимателям о предельных сроках уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Согласно Закону № 2464, физические лица-предприниматели на едином налоге (кроме е-резидентов) обязаны перечислить взнос за квартал до 19 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если же этот день приходится на выходной, праздничный или нерабочий день, тогда конечным сроком считается первый рабочий день после него.

Налоговики подчеркивают: выполнение этого обязательства в установленный срок является обязательным для всех ФЛП-упрощенцев.

