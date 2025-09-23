Примусове списання коштів із рахунків платників податків: що слід знати

Податковий кодекс дозволяє контролюючому органу ініціювати примусове списання коштів без звернення до суду, але є умови.

Примусове списання коштів із рахунків платників податків є одним із інструментів держави для забезпечення виконання податкових зобов’язань. Воно застосовується у випадках, коли боржник не сплачує податки добровільно, а податковий борг підлягає стягненню в примусовому порядку.

Така процедура має чітке правове регулювання, встановлене податковим та банківським законодавством, і передбачає певний порядок дій контролюючих органів та банківських установ.

Податкова служба у Київській області відповіла на головні питання, які стосуються примусового списання коштів.

Чи можуть банки списувати кошти з рахунків платників податків у разі наявності податкового боргу?

Так, але виключно у передбаченому законом порядку, який чітко врегульовано нормами Податкового кодексу та нормативними актами Національного банку.

Коли списання відбувається за рішенням суду?

Податкова повідомляє, що згідно з абзацом першим пункту 95.3 статті 95 ПКУ, стягнення коштів із рахунків або електронних гаманців платника податків у банках чи небанківських надавачах платіжних послуг здійснюється на підставі рішення суду, яке надходить до контролюючого органу. Це рішення охоплює суму податкового боргу або його частину і підлягає обов’язковому виконанню.

Крім того, відповідно до пункту 87.11 статті 87 ПКУ, якщо боржником є фізична особа, стягнення проводиться державною виконавчою службою за процедурою, визначеною законом про виконавче провадження.

Списання без звернення до суду

Водночас Податковий кодекс передбачає й інший механізм. Абзац другий пункту 95.5 статті 95 ПКУ дозволяє контролюючому органу ініціювати примусове списання без звернення до суду, якщо:

податковий борг виник за податковою декларацією або уточнюючим розрахунком, поданим самим платником;

борг не погашено протягом 90 календарних днів після спливу граничного строку його сплати;

держава не має перед платником більшої чи рівної за сумою заборгованості з повернення надміру сплачених коштів чи відшкодування ПДВ.

У такому випадку керівник контролюючого органу (або уповноважена особа) ухвалює рішення про стягнення коштів. Це рішення вважається вимогою стягувача до боржника, яка підлягає негайному виконанню у платіжній системі.

Фактичне примусове списання здійснюється на підставі платіжної інструкції, яку контролюючий орган надсилає банку або іншому надавачу платіжних послуг. Механізм виконання такого переказу визначено розділом IV Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою НБУ від 29.07.2022 №163.

Отже, списання коштів із рахунків платників податків у разі наявності податкового боргу є законною процедурою, що може здійснюватися як за рішенням суду, так і за рішенням контролюючого органу в установлених Податковим кодексом випадках. Головне для платника – вчасно виконувати свої податкові зобов’язання, аби уникнути примусового стягнення.

