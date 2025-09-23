Практика судов
Принудительное списание средств со счетов налогоплательщиков: что нужно знать

13:19, 23 сентября 2025
Налоговый кодекс разрешает контролирующему органу инициировать принудительное списание средств без обращения в суд, но есть условия.
Принудительное списание средств со счетов налогоплательщиков является одним из инструментов государства для обеспечения выполнения налоговых обязательств. Оно применяется в случаях, когда должник не уплачивает налоги добровольно, а налоговый долг подлежит взысканию в принудительном порядке.

Такая процедура имеет чёткое правовое регулирование, установленное налоговым и банковским законодательством, и предусматривает определённый порядок действий контролирующих органов и банковских учреждений.

Налоговая служба в Киевской области ответила на главные вопросы, касающиеся принудительного списания средств.

Могут ли банки списывать средства со счетов налогоплательщиков в случае наличия налогового долга?

Да, но исключительно в предусмотренном законом порядке, который чётко урегулирован нормами Налогового кодекса и нормативными актами Национального банка.

Когда списание происходит по решению суда?

Налоговая сообщает, что согласно абзацу первому пункта 95.3 статьи 95 Налогового кодекса Украины, взыскание средств со счетов или электронных кошельков налогоплательщика в банках или небанковских поставщиках платёжных услуг осуществляется на основании решения суда, которое поступает в контролирующий орган. Это решение охватывает сумму налогового долга или его часть и подлежит обязательному исполнению.

Кроме того, в соответствии с пунктом 87.11 статьи 87 Налогового кодекса Украины, если должником является физическое лицо, взыскание проводится государственной исполнительной службой по процедуре, определённой законом об исполнительном производстве.

Списание без обращения в суд

В то же время Налоговый кодекс предусматривает и иной механизм. Абзац второй пункта 95.5 статьи 95 Налогового кодекса Украины позволяет контролирующему органу инициировать принудительное списание без обращения в суд, если:

налоговый долг возник по налоговой декларации или уточняющему расчёту, поданному самим плательщиком;

долг не погашен в течение 90 календарных дней после истечения предельного срока его уплаты;

государство не имеет перед плательщиком большей или равной по сумме задолженности по возврату излишне уплаченных средств или возмещению НДС.

В таком случае руководитель контролирующего органа (или уполномоченное лицо) принимает решение о взыскании средств. Это решение считается требованием взыскателя к должнику, которое подлежит немедленному исполнению в платёжной системе.

Фактическое принудительное списание осуществляется на основании платёжной инструкции, которую контролирующий орган направляет банку или другому поставщику платёжных услуг. Механизм исполнения такого перевода определён разделом IV Инструкции о безналичных расчётах в национальной валюте пользователей платёжных услуг, утверждённой постановлением НБУ от 29.07.2022 №163.

Итак, списание средств со счетов налогоплательщиков в случае наличия налогового долга является законной процедурой, которая может осуществляться как по решению суда, так и по решению контролирующего органа в установленных Налоговым кодексом случаях.

Главное для налогоплательщика – своевременно выполнять свои налоговые обязательства, чтобы избежать принудительного взыскания.

